Министр просвещения задумался над введением QR-кодов в школах

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В Минпросвещении РФ поделились мнением о необходимости вакцинирования школьников и учителей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцинирование детей и подростков от коронавируса — это только вопрос Минздрава. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Это вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава. Насколько мне известно, идут испытания, но прививки для детей нет», — рассказал Кравцов РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, возможны ли в будущем такие ситуации, когда в школы будут пускать только привитых от коронавируса, глава Минпросвещения ответил, что такой вопрос еще не поднимался.

Глава российского ведомства дополнил, что вопрос об обязательности QR-кодов для учителей в школах пока не рассматривался. «Этот вопрос не обсуждается», — отметил Кравцов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко забил тревогу насчет роста заболеваемости коронавирусом среди детей. Он подчеркнул важность и необходимость защиты детей от этой болезни. По его словам, разработанная на базе «Спутника V» детская вакцина находится на завершающей стадии экспертизы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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