Министр просвещения задумался над введением QR-кодов в школах

Вакцинирование детей и подростков от коронавируса — это только вопрос Минздрава. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Это вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава. Насколько мне известно, идут испытания, но прививки для детей нет», — рассказал Кравцов РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, возможны ли в будущем такие ситуации, когда в школы будут пускать только привитых от коронавируса, глава Минпросвещения ответил, что такой вопрос еще не поднимался.
Глава российского ведомства дополнил, что вопрос об обязательности QR-кодов для учителей в школах пока не рассматривался. «Этот вопрос не обсуждается», — отметил Кравцов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко забил тревогу насчет роста заболеваемости коронавирусом среди детей. Он подчеркнул важность и необходимость защиты детей от этой болезни. По его словам, разработанная на базе «Спутника V» детская вакцина находится на завершающей стадии экспертизы.
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