Кириенко порадовался за Нижний Новгород

Кириенко похвалил Нижний Новгород за его постоянное развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нижний Новгород в этом году празднует свое 800-летие. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 ноября посетили объекты, связанные с празднованием юбилея города и отметили хорошие результаты в развитии местной инфраструктуры.

«800-летие Нижнего не остановилось, развитие инфраструктуры города продолжается», — отметил Сергей Кириенко, пишет пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области. Он рассказал, что после торжественной даты в честь Дня Рождения города были приняты решения о поддержке инфраструктуры Нижегородской области более чем 83 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета.

Сергей Кириенко отметил, что одним из ключевых вложений является развитие метро, в котором планируется построить четыре новых станции. Работы по ним начнутся в следующем году. Также он упомянул о решении реконструировать детскую больницу. Кроме того, государственный деятель отметил важность строительства университетского центра в Нижнем Новгороде, а также возведения ледового дворца. Кириенко также рассказал, что ему было интересно посмотреть, каким образом реализуется программа восстановления святынь Сарова и Дивеева, а также как создается туристическая инфраструктура. Он добавил, что строительство дороги Москва-Казань на южной части Нижнего Новгорода может в будущем дать более 30 тысяч рабочих мест и десятки миллиардов инвестиций.

Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем. В этом году городу исполнилось 800 лет. За все время его существования на его территории скопилось множество исторических и культурных достопримечательностей, сформировавших современный облик города, сообщает «Ридус».