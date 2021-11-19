19 ноября 2021

В России высказались о планах на богатства Афганистана. «Они есть, и слава богу»

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По словам Замира Кабулова, Афганистан интересует Россию в качестве независимого партнера Фото:
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Россия не планирует посягать на природные ископаемые богатства Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

«У России нет никаких планов положить глаз на какие-то богатства подземные Афганистана. Они есть, и слава богу», — цитирует Замира Кабулова ТАСС.

По его словам, природные ископаемые Афганистана должны заработать на интересы народа и государства. Он также добавил, что Россия намерена принять участие в ряде коммерческих проектов Афганистана.

Дипломат отметил, что Москва имеет интерес к независимой власти в Кабуле, которая будет дружелюбно настроена по отношению к России. «Нам нужна власть, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная в известной степени, дружески настроенная в отношении России», — резюмировал Кабулов.

Ранее сообщалось, что в Афганистане попросили помощи России в восстановлении государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Афганистане важна для России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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