По словам Замира Кабулова, Афганистан интересует Россию в качестве независимого партнера Фото: pixabay/открытая лицензия

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Россия не планирует посягать на природные ископаемые богатства Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

«У России нет никаких планов положить глаз на какие-то богатства подземные Афганистана. Они есть, и слава богу», — цитирует Замира Кабулова ТАСС.

По его словам, природные ископаемые Афганистана должны заработать на интересы народа и государства. Он также добавил, что Россия намерена принять участие в ряде коммерческих проектов Афганистана.

Дипломат отметил, что Москва имеет интерес к независимой власти в Кабуле, которая будет дружелюбно настроена по отношению к России. «Нам нужна власть, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная в известной степени, дружески настроенная в отношении России», — резюмировал Кабулов.

Ранее сообщалось, что в Афганистане попросили помощи России в восстановлении государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Афганистане важна для России.