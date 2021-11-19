Аналитики предсказали бизнесу утечку информации из-за халатности

Аналитики рассказали, что большинство россиян не получало информацию о требованиях по информационной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около 68% опрошенных россиян не получили никакой инструкции о кибербезопасности, что грозит бизнесу утечками и кибератаками. Об этом заявили представители исследовательского портала SuperJob.

«Большинство россиян, которых переводили на удаленку во время пандемии, говорят, что никаких новых требований к защите информации введение дистанционной занятости не принесло (68%)», — сообщают исследователи портала SuperJob, пишут «Известия». В опросе сервиса приняли участие представители 1000 компаний и 1600 россиян с опытом работы на удаленном режиме во время пандемии.

По данным опроса, с нововведениями в политике информационной безопасности столкнулись 16% сотрудников. Некоторые из них (4%) подписали дополнительные соглашения в сфере защиты информации. Другие респонденты (2%) рассказали, что им дали доступ к VPN-каналам. Некоторых работников (1%) работодатели обеспечили антивирусным программным обеспечением (ПО), защищенным соединением и двухфакторной аутентификацией. Еще 1% сотрудников обязали копировать рабочие файлы на другие устройства для исключения возможности потери данных. Лишь 2% россиян получили ноутбук с установленным рабочим ПО.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился с URA.RU информацией, как работнику уйти на удаленку по собственному желанию. По его словам, сотруднику необходимо написать соответствующее заявление с просьбой о переводе. Однако Иван Соловьев предупредил, что в таком случае зарплата человека может существенно снизиться, так как в связи с переходом на удаленку, должностных обязанностей может стать меньше.