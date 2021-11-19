В Госдуме предложили отменить плату за проезд для детей до 16 лет

Нина Останина заявила, что будет убеждать правительство, чтобы сделать проезд бесплатным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В комитете Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей собираются внести поправки в закон об уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, который предусматривает отмену платы за проезд для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом заявила глава комитета, депутат Нина Останина.

В мае бывший депутат Госдумы РФ Максим Зайцев предложил законопроект, вносящий изменения в статьи Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», но он получил отрицательное заключение в правительстве.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан», — цитирует Нину Останину РИА «Новости».

«Сегодня субъекты самостоятельно решают эти проблемы — где-то распоряжения, где-то социальные карты, то есть, кто как может», — объяснила депутат. Останина добавила, что в планах обобщить материалы и постараться убедить правительство в том, что эти деньги необходимо выделять из федерального бюджета.

По действующему законодательству, бесплатный проезд в общественном транспорте предусмотрен только для детей до семи лет. Также запрещено высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых, даже в случае отказа от оплаты проезда. Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет. В сентябре депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов.