Инфекционист раскрыл опасность гриппа для переболевших COVID

Осложнения от гриппа такие же серьезные, как от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переносить грипп граждане могут гораздо тяжелее, если до этого переболели коронавирусной инфекцией и имеют постковидный синдром. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Человек перенес коронавирусную инфекцию и имеет еще какие-то остаточные явления, а сегодня мы наблюдаем такое понятие, как „долгий ковид“. Если он заболеет гриппом, то сочетание этих двух инфекций может иметь очень нехорошее дальнейшее развитие», — предупредила специалист, ее слова приводит ТАСС.

Отмечается также, что грипп — опасное вирусное заболевание, часто вызывающее нарушение иммунитета. Кроме того, после гриппа так же, как и после коронавируса, развиваются осложнения.

Роспотребнадзор включил переболевших COVID-19 в новую группу риска по гриппу, напоминает Nation News. Глава ведомства Анна Попова отметила, что в этой связи крайне важно вакцинироваться от гриппа, пишет LIFE .

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров заявлял, что этой зимой россияне чаще всего будут болеть ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Он напомнил, против гриппа есть вакцинация, и она бесплатная.