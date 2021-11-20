Володин предупредил о разрушении России после ухода Путина

По словам Володина, заявления о непризнании российского лидера - лучшая оценка правильности пути и выбора народа России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В случае ухода президента России Владимира Путина со своего поста страну ждут попытки разрушения государственности со стороны Соединенных Штатов. Так отреагировал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале на проект резолюции конгрессменов штата Теннесси и Южной Каролины, которые предложили парламенту США не признавать победу Путина на выборах в 2024 году.

«Подобная резолюция еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России», — написал спикер Госдумы.

Володин считает, что удары в адрес Путина — это удары по России в целях ослабить страну. Спикер нижней палаты парламента подчеркивает, Вашингтон не выполнил обещаний, данных после распада СССР, и вместо помощи и инвестиций делает все, чтобы ослабить страну извне — вводит санкции и блокады, продвигает альянс НАТО к границам РФ. По словам Володина, заявления о непризнании российского лидера — лучшая оценка правильности пути и выбора народа России.