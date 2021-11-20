В России за сутки от коронавируса умерли 1254 человека

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Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
Всего за время пандемии заболели более девяти миллионов россиян Фото:
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Коронавирус COVID-19

За день от коронавируса в РФ скончалось 1254 человека. Такая информация размещена на официальном сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью излечилось 36 172 человека», — говорится в сообщении.

Днем ранее был установлен новый рекорд смертности от коронавируса. По данным на 19 ноября, в стране от болезни за день скончались 1254 человека — так же, как и 20 ноября. 18 ноября — 1251 россиянин.

Всего за время пандемии заболели свыше девяти миллионов россиян. Почти восемь из них — выздоровели, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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