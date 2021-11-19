В России за сутки от коронавируса скончались 1254 человека

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Село Кипель. Курган, могилы, кипель, кладбище, смертность
От COVID-19 ежедневно умирает более тысячи граждан Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

От коронавирусной инфекции за сутки умерло 1254 россиянина. Такой информацией поделились в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью излечилось 36 004 человека», — отмечается на официальном сайте организации.

Днем ранее был установлен новый рекорд смертности от вируса. По данным на 18 ноября, в стране от болезни за день скончался 1251 человек.

QR-коды в России могут сделать вторыми паспортами, рассказали в Экспертном институте социальных исследований, пишет MK.RU. Более того, по этой информации, электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса уже успели доказать свою эффективность. Однако президент РФ Владимир Путин отметил, что пандемия COVID-19 еще не побеждена, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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