В России за сутки от коронавируса скончались 1254 человека

От коронавирусной инфекции за сутки умерло 1254 россиянина. Такой информацией поделились в оперштабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью излечилось 36 004 человека», — отмечается на официальном сайте организации.
Днем ранее был установлен новый рекорд смертности от вируса. По данным на 18 ноября, в стране от болезни за день скончался 1251 человек.
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