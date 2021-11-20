СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина

Валерию Гаркалину было 67 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной смерти народного артиста РФ Валерия Гаркалина стала полиорганная недостаточность. Это тяжелое состояние, вызванное инфекцией либо травмой. При нем организм больного не способен поддерживать жизнеобеспечение.

«Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности», — передает telegram-канал Mash. Отмечается также, что накануне, 19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось.

Гаркалина, которому было 67 лет, не стало 20 ноября. Он долгое время боролся с коронавирусной инфекцией — его помещали в реанимацию и подключали к аппарату ИВЛ. После этого артиста вывели из медикаментозной комы. Инфекция развивалась на фоне хронических недугов с сердцем, дополняет Nation News. О смерти Гаркалина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.