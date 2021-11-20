Кожевникова призналась, что Гаркалин не дал ей начать карьеру. «Пути разошлись на 15 лет»

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Мария Кожевникова. Интервью. Екатеринбург, кожевникова мария
Марии Кожевниковой пришлось перейти к другому мастеру, потому что Валерий Гаркалин не разрешил ей сниматься в сериале Фото:
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Экс-депутат Госдумы РФ, актриса Мария Кожевникова рассказала, что народный артист РФ Валерий Гаркалин во время ее учебы в ГИТИСе не разрешал ей участвовать в съемках. По словам звезды сериала «Универ», из-за этого ей пришлось перевестись к другому мастеру на втором курсе.

«Сегодня ушел мой мастер Валерий Борисович Гаркалин! Я перевелась на втором курсе к другому мастеру, так как, если писать честно, мне Валерий Борисович не разрешил на тот момент сниматься, а меня утвердили в длинный сериал. И наши пути разошлись более чем на 15 лет», —написала Мария Кожевникова на своей странице в Instagram.

Актриса уточнила, что это обычная практика — когда студентам не разрешают участвовать в съемках. По словам Кожевниковой, будущие артисты на первых курсах «должны учиться 24/7, а не прогуливать».

Экс-депутат призналась, что была разочарована тем, что ей пришлось уйти от Гаркалина. Она рассказала, что все изменилось, когда она встретилась с ним в 2019 году на передаче «Сегодня вечером» на «Первом канале». «Он меня обнял по-отечески и так просто сказал, прости, что не поверил в тебя, ты молодец! В этот момент я ощутила себя маленьким трехлетним ребенком, которого прощают за детскую провинность, и сзади выросли крылья!» — написала Кожевникова.

Гаркалина не стало 20 ноября. О смерти артиста сообщил директор ГИТИС Григорий Заславский. Гаркалин долгое время боролся с коронавирусной инфекцией — его помещали в реанимацию и подключали к аппарату ИВЛ. После народного артиста вывели из медикаментозной комы. По данными СМИ, причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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