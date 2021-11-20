Владимир Путин проверяет единство Евросоюза и НАТО, считает Алексей Резников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин проверяет Евросоюз на прочность тем, что перемещает российские вооруженные силы вдоль украинской границы. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников. Он считает, что президент РФ в данный момент решает, «идти ли через украинскую границу».

«Он [Владимир Путин] проверяет единство Европейского Союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии. Нам нужно остановить его раньше, а не после», — цитирует Алексея Резникова The Washington Post.

Ранее министр обороны Украины встретился с главой военного ведомства США Ллойдом Остином. Во время поездки в Вашингтон он попросил о дополнительной военной помощи Киеву. По словам Резникова, сейчас Путин решает, стоит ли перебрасывать российскую армию на Украину и «сжечь мосты» или «торгуется и пытается найти что-то интересное для себя».

Остин ранее заявил, что США продолжают следить за ситуацией на границе с Россией и Украиной. Он признал, что Вашингтону неясно значение «последних шагов».

Ранее американские СМИ сообщили, что Москва стягивает войска к границам Украины. По данным газеты The Washington Post, панику в США и Европе вызвали видео в социальных сетях, на которых российские военные перевозят технику на юг и запад страны. Издание Politico со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что армия РФ также сконцентрировалась на границе России и Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения вбросом. После в Москву прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, он должен был предупредить Россию по Украине и узнать намерения Кремля.