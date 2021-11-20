Иммунолог: снижение антител не влияет на уровень защиты от COVID

Антитела вырабатываются у человека при повторном воздействии инфекции на организм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Снижение уровня антител у переболевшего или вакцинированного человека не влияет на уровень защиты от COVID-19 — при повторной встрече с инфекцией титр антител поднимется до начальных значений. Об этом URA.RU сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Самое главное, что надо уяснить, снижение количества антител — это естественный процесс. Если нет врага — армия сокращается. Закон экономичности. Организм очень экономный, поэтому и уменьшаются антитела, но это никак не влияет на уровень защиты. Все равно остается высокий уровень защиты. Если будет повторный контакт с микробом, то в течение суток уровень антител будет достигнут, как в самом начале», — сказал URA.RU Владислав Жемчугов.

Доктор медицинских наук отметил, что человек даже не почувствует, как уровень антител в его организме снова поднимется при повторном воздействии на него инфекции. «Их станет много в течение суток, притом ровно столько, сколько надо, чтобы защититься. Например, вы вакцинированы против столбняка, и через год антител мало. Ну, никто же не колет каждый год вакцину от столбняка. Если вдруг человек встал на ржавый гвоздь или его укусила собака, то ему вводят полкубика анатоксина и он защищен», — объяснил специалист.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU отметил, что сначала антитела начинают быстро снижаться, затем это снижение будет замедляться. «Если это пиковые значения, то они довольно быстро будут падать, потом с замедлением падать. Но если у вас 1500 или 2000 Bau/мл, то такие высокие титры так быстро не упадут. Если у человека уже близко к 350-370 Bau/мл, это означает, что в ближайшие месяц-два у него эти титры могут опуститься ниже 200 Bau/мл», — уточнил врач.