Противники QR-кодов устроили набеги на ТЦ Екатеринбурга

Активисты решили проверить, законно ли администрация торговых центров требует QR-коды на входе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В екатеринбургском торговом центре «КИТ» задержали девять активистов из «Народного контроля» — группы горожан, выступающих против введения QR-кодов. Общественников привлекли к административной ответственности за отсутствие масок. Еще двоих обвинили в неповиновении полиции.

«Позавчера группа активистов пошла по торговым центрам вручать петиции охранникам. Девять человек приняли в „КИТе“ и оформили за маски. Двоим вменили статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции)», — цитируют «Европейско-Азиатские новости» одно из участников «РодНадзора» — другой группы активистов, которая выступает против QR-кодов, обязательной вакцинации и дистанционного обучения в школах.

Ранее «Народный контроль» устроил рейд по торговым центрам Екатеринбурга. Активисты решили проверить, на какую правовую базу опирается администрация ТЦ при проверке QR-кодов у посетителей. Участники группы заявляли, что сами они действуют на основании Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ».

Ранее Свердловский областной суд отклонил иск о незаконности введения QR-кодов. Его подал юрист Иван Волков, который заявлял, что введение COVID-free зон является поражением прав непривитых горожан. В процессе заседания выяснилось, что к иску присоединились более 400 горожан. Во время заседания к зданию Свердловского областного суда пришли сотни местных жителей.