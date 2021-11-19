19 ноября 2021
18 ноября 2021

Глава ХМАО поручил избавиться от больных чумой свиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинья, домашний скот, мясопроизводство
Африканской чумой заболели свиньи фермерского хозяйства «Капсамун» Фото:

Всех свиней на территории крестьянского фермерского хозяйства «Капсамун» в ХМАО должны изъять до 23 ноября. Решение принято в рамках борьбы со вспышкой среди животных африканской чумы. Об этом сообщается в приказе, подписанном и. о. главы округа Алексея Шипилова.

«До 23 ноября 2021 года организовать изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Капсамун», — говорится в приказе. Документ размещен на едином портале государственных органов ХМАО.

Организовать изъятие свиней поручено ветеринарной службе ХМАО. Для выполнения поручения главы региона будет создана специальная комиссия.

Из-за вспышки африканской чумы среди свиней на территории Сургутского района ХМАО был введен режим ЧС. На территории хозяйства «Капсамун» объявлен карантин. Радиус опасной зоны составляет пять километров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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