Глава ХМАО поручил избавиться от больных чумой свиней

Африканской чумой заболели свиньи фермерского хозяйства «Капсамун» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всех свиней на территории крестьянского фермерского хозяйства «Капсамун» в ХМАО должны изъять до 23 ноября. Решение принято в рамках борьбы со вспышкой среди животных африканской чумы. Об этом сообщается в приказе, подписанном и. о. главы округа Алексея Шипилова.

«До 23 ноября 2021 года организовать изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Капсамун», — говорится в приказе. Документ размещен на едином портале государственных органов ХМАО.

Организовать изъятие свиней поручено ветеринарной службе ХМАО. Для выполнения поручения главы региона будет создана специальная комиссия.

Из-за вспышки африканской чумы среди свиней на территории Сургутского района ХМАО был введен режим ЧС. На территории хозяйства «Капсамун» объявлен карантин. Радиус опасной зоны составляет пять километров.