В районе ХМАО ввели режим ЧС из-за африканской чумы

В Сургутском районе ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Сургутского района введен режим ЧС муниципального уровня из-за африканской чумы, которую обнаружили у свиней крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун». Об этом URA.RU рассказали в районной администрации.

«По факту принятых мер никаких изменений нет, экстренные меры по устранению очага были приняты сразу согласно всем протоколам. Режим ЧС позволил району взять на себя обязанности использовать средства из резервного фонда, без режима чрезвычайной ситуации мы не могли использовать эти деньги», — сказали в администрации.

В мэрии добавили, что ЧС муниципального уровня объявлен так как в зону наблюдения попали ряд поселений, это Барсово, Солнечный, Белый Яр, поселок Юганская Обьи и деревня Сайгатина, а также Сургут. Постановление о введении ЧС подписал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО объявили карантин на территории «Капсамун» в Сургутском районе. Там от вируса африканской чумы погибли практически все свиньи. Местными властями был ограничен проезд и доступ посторонних лиц, запрещен вывоз продукции хозяйства, создан пост ДПС, а также решается вопрос по ограждению территории.