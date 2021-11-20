В Совете Федерации высказались о будущем криптовалют в России

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Криптовалюты сегодня слишком нестабильны, заявила сенатор Елена Перминова Фото:

Существует вероятность, что за криптовалютами будущее, однако рассматривать их в качестве официальной валюты преждевременно. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Курганской области Елена Перминова.

«Криптовалюты сегодня, как на качелях — то вверх, то вниз. Наверное, за ними есть будущее, наверное, что-то будет. Но официальной валютой в расчетах государства я пока их не вижу», — сказала URA.RU Елена Перминова.

Сенатор отметила, что в Совете Федерации сейчас анализирует криптовалюты на финансовом рынке. «Мы это изучаем, собираем аналитику. Мы накапливаем всю информацию. Но еще раз хочу сказать, что мы видим очень серьезное колебание. Придет время, и будем серьезно заниматься этим вопросом», — заключила собеседница агентства.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предложил легализовать майнинг криптовалюты. Он заявил, что уже подготовлен соответствующий законопроект. Парламентарий отметил, что майнеры зарабатывают миллиарды долларов в год, однако не платят налоги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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