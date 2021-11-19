Гостей из Германии не пустили в бургерную без QR-кода о вакцинации российским препаратом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Екатеринбурге туристы из Германии не смогли попасть в бургерную без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или недавно перенесенное заболевание. У иностранцев не приняли свежий ПЦР-тест, который они сделали сразу по прилету в город.

«Попытались зайти сегодня в бургерную „А ты где?“ на Луначарского, 137 с гостями из Германии. У них, понятно, нет QR-кодов о вакцинации „Спутником“ на „Госуслугах“, но есть свежайший негативный ПЦР-тест от „Инвитро“, сделанный по прилету в Екатеринбург. В посещении отказали — попросили справку о медотводе от вакцинации „Спутником“. Ответка в Германии ожидаема», — рассказал читатель URA.RU.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с бургерной «А ты где?». По имеющемуся в распоряжении редакции телефону не ответили на звонок.

Ранее свердловские рестораторы написали коллективное письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором потребовали отменить QR-коды для посещения общепита. В Ассоциации кулинаров и рестораторов региона сообщили, что теряют выручку — в период с 30 октября по 12 ноября она сократилась в среднем на 50%. Представители общепита заявили, что из-за «экспериментального» решения властей их отрасль находится на грани разорения, и предрекли возникновение в регионе социальной напряженности и безработицы.