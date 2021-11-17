После введения QR-кодов посетителей в кафе стало меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловские рестораторы написали коллективное письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором потребовали отменить QR-коды на посещение точек общепита. Ассоциация кулинаров и рестораторов региона поделилась с URA.RU обращением, под которым стоит 81 подпись.

«Мы, представители индустрии питания, ценим здоровье граждан и осознаем важность проведения вакцинации, но искренне не понимаем, почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало „разменной монетой“ в борьбе с пандемией на территории нашей области! В результате принятых решений по введению обязательного использования QR-кодов выручка в предприятиях общественного питания в период с 30.10 по 15.11.2021 г. снизилась в среднем на 50%», — говорится в сообщении.

Активисты указали, что из-за «экспериментального» решения властей их отрасль находится на грани разорения и предрекли возникновение в регионе социальной напряженности и безработицы. «Статистика по заболеваемости в области остается на высоком уровне. Наша отрасль не оказывает существенного влияния на распространение заболеваемости», — написали авторы обращения.

В заключение они потребовали принятия оперативных решений. В частности, рестораторы просят власти отменить ограничения по доступу в точки общепита людей только при наличии QR-кодов и справок о прохождении вакцинации, а также отменить ограничения по времени работы кафе с 23 до 6 часов. Кроме губернатора Евгения Куйвашева копия обращения направлена полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву.