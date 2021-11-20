Делягин считает, что в России скоро случится революция Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Повсеместное введение QR-кодов приведет к майдану в России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Это же закон эволюции: вирус сначала очень заразен, а потом он становится рядовой простудой. Так если к 1 июня это будет обычный грипп, зачем нам ставить страну на уши и принимать закон о допуске везде, кроме аптек и магазинов первой необходимости, только при наличии QR-кодов, с 1 февраля? Ну если, конечно, кто-то не хочет организовать новую февральскую революцию», — заявил Делягин в разговоре с «Собеседником».

По мнению депутата, все происходящее не имеет отношения к медицине. «Это имеет отношение к разрушению экономики и доведению страны до майдана. Это способ выбесить людей: люди лишаются средств к существованию, а все медицинские меры — это просто профанация, потому что они не помогают,» — заключил Делягин.

Он отметил, что введение QR кодов является бессмысленной мерой, так как люди заражаются в лифтах и, возможно, в общественном транспорте, где будут и так ездить — и с кодами, и без. По словам депутата, если бы коронавирус был так заразен, как об этом говорят, то все, кто пользуется метро в час пик, уже переболели бы большое количество раз.

Ранее политик заявил, что в ближайшее время в России, путем государственного переворота, сменится власть. По его словам, россияне о президенте России Владимире Путине будут вспоминать, как о добром дедушке, как о человеке, который был демократом и гуманистом.