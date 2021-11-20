Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусу. Об этом говорится сайте российского ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с делегацией Израиля, приехавшей в Москву. «Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», — сообщает Роспотребнадзор. Также ведомство отметило, что страны рассмотрят вопрос о восстановлении взаимного авиасообщения.
Ранее стало известно, что российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V» не позднее, чем полгода назад, смогут посещать Израиль с 1 декабря. Об этом сообщается в заявлении от лица министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.
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