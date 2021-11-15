Привитых «Спутником V» россиян пустят в Израиль с 1 декабря

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Израиль признал российскую вакцину «Спутник V» с 15 ноября Фото:
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Российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V» не позднее, чем полгода назад, смогут посещать Израиль с 1 декабря. Об этом сообщается в заявлении от лица министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных „Спутником V“, станет возможен с 01.12.21», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства туризма Израиля. Российская вакцина «Спутник V» считается признанной в Израиле с 15 ноября, однако, как сообщается в документе, возможность въезда для привитых граждан РФ переносится в связи с рядом сложностей.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович назвал факторы, от которых зависит открытие границ РФ с ЕС. По его словам, открытие границ с Европой зависит от признания вакцин. Однако ни Россия, ни страны ЕС пока не признали вакцины друг друга. По мнению Владимира Канторовича, делают это те страны, у которых туризм стоит в приоритете.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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