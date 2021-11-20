WSJ: Россия лишила американцев главного оружия

Ракеты Китая и России не дадут авианосцам США приблизиться к берегу для нанесения удара, считает Джерри Хендрикс (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Американские авианосцы — главная ударная сила ВМС США — оказались беспомощны перед современными сверхзвуковыми ракетами, которые появились на вооружении России и Китая. К такому выводу пришел капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс. Он уточнил, что новые ракеты способны удерживать авианосцы на расстоянии, на котором невозможно наносить удары по целям на берегу.

«В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям. Эти средства способны удерживать авианосные соединения на расстоянии до 1800 километров от береговой линии, что делает ее недоступной для истребителей-бомбардировщиков F / A-18», — пишет Джерри Хендрикс в своей колонке для Wall Street Journal.

Речь идет, в том числе, о российский гиперзвуковой ракете «Циркон», максимальная дальность которой превышает тысячу километров. Хендрикс отметил, что новые истребители F-35B и F-35 °C, которые сейчас поступают на вооружение в армию США, могут удаляться от авианосца только на 720 и 1 120 километров соответственно.

Проблему малой дальности полета истребителей можно решить с помощью беспилотных заправщиков, подчеркнул капитан. Однако таких машин только единицы и они могут унести меньше топлива. Чтобы конкурировать с Китаем и Россией, Вашингтону придется оснастить авианосные авиагруппы ударными самолетами дальнего действия, считает Хендрикс.

Ранее Минобороны РФ провело очередные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Стрельбу по морской мишени в Белом море выполнил фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва.