Политолог перечислил кандидатов на выборы президента РФ в 2024-м

Новых кандидатов на пост президент РФ могут предложить КПРФ и ЛДПР, считает Станислав Белковский Фото: Размик Закарян © URA.RU

Политтехнолог Станислав Белковский перечислил возможных кандидатов на выборах президента РФ в 2024 года. По его мнению, привычные имена лидеров партий в бюллетене сменятся новыми. Так, других кандидатов в президенты РФ может выдвинуть КПРФ и ЛДПР.

Так, коммунисты могут выдвинуть на пост главы государства первого заместителя ЦК Юрия Афонина, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Такой прогноз ранее дал зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Обухов.

Белковский считает, что самой яркой и перспективной фигурой является Клычков — и именно поэтому он не будет выдвигаться на президентских выборах в 2024 году. По мнению политтехнолога, самым вероятным кандидатом будет Афонин — «полностью согласованный с Кремлем во всех смыслах».

Нового претендента на должность президента РФ может выдвинуть и ЛДПР. Белковский считает, что им может оказаться руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Политтехнолог предположил, что в будущем ЛДПР может найти новую нишу и активно выступать за «лишение гражданских прав» тех, кто не хочет вакцинироваться.

Ранее политолог Валерий Соловей со ссылкой на собственные источники заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил своему окружению подготовить список преемников. Он предположил, что действующий глава государства покинет свой пост в 2024 году. По мнению Соловья, среди главных кандидатур Путин назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Политолог отметил, что он устраивает элиты и подходит для общения с Западом.