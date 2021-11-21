Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Владимиром Меньшовым. Москва, гаркалин валерий
Прощание с артистом пройдет 23 ноября Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Похороны актера Валерия Гаркалина пройдут во вторник, 23 ноября, на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподавал Гаркалин.

«В 11.00 состоится гражданская панихида в учебном центре ГИТИСа. Отпевание — в 15:00. Похороны пройдут на Миусском кладбище», — приводит сообщение пресс-службы ГИТИСа РИА «Новости».

Валерий Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября. Он попал в больницу с 75% поражением легких. Актера поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, а позднее ввели в медикаментозную кому. Артист скончался 20 ноября.

Народный артист России Валерий Гаркалин родился в апреле 1954 года. Он известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Широкую известность получил после роли в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где сыграл братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...