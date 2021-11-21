Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Прощание с артистом пройдет 23 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Похороны актера Валерия Гаркалина пройдут во вторник, 23 ноября, на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподавал Гаркалин.

«В 11.00 состоится гражданская панихида в учебном центре ГИТИСа. Отпевание — в 15:00. Похороны пройдут на Миусском кладбище», — приводит сообщение пресс-службы ГИТИСа РИА «Новости».

Валерий Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября. Он попал в больницу с 75% поражением легких. Актера поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, а позднее ввели в медикаментозную кому. Артист скончался 20 ноября.

Народный артист России Валерий Гаркалин родился в апреле 1954 года. Он известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Широкую известность получил после роли в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где сыграл братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова.