20 ноября 2021
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18 ноября 2021

В Пермский край идут обильные снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автомобили, зима, город в снегу, снегопад, автотранспорт
Температура опустится до -8 градусов Фото:

В Пермском крае пройдет сильный снег, в некоторых районах возможен гололед. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По данным ЦГМС 22 ноября ожидается облачная погода, днем с прояснениями, ночью по востоку местами сильный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Температура опустится до -8, — 3 градусов. Ветер будет 7—12 м/с.

Ранее аналитики «Яндекс.Погоды» составили прогноз на грядущую зиму. Согласно исследованию, Пермь станет вторым городом-миллионником по количеству осадков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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