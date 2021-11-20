В Пермский край идут обильные снегопады

Температура опустится до -8 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае пройдет сильный снег, в некоторых районах возможен гололед. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По данным ЦГМС 22 ноября ожидается облачная погода, днем с прояснениями, ночью по востоку местами сильный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Температура опустится до -8, — 3 градусов. Ветер будет 7—12 м/с.

Ранее аналитики «Яндекс.Погоды» составили прогноз на грядущую зиму. Согласно исследованию, Пермь станет вторым городом-миллионником по количеству осадков.