В Челябинске и Перми прогнозируют самую снежную зиму в России

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Природа Пермского края. Пермь, зима, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
За сезон в Челябинске выпадает 181 см снега, в Перми — 143 см Фото:

Челябинск оказался лидером среди самых снежных городов — миллионников России. Пермь расположилась на втором месте. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики «Яндекс.Погоды».

«Первое место — Челябинск, толщина выпавшего снега — 181 см», — сообщается в исследовании. На втором месте располагается Пермь с выпавшим снежным покровом 143 см за сезон.

В среднем снег в Перми выпадает 143 дня в год и держится 167 дней (с конца сентября, начала октября до конца апреля — начала мая). Самой снежной в городе была зима 2013—2014 года, когда выпало 165 см снежного покрова. На пятом месте среди самых снежных городов страны оказался Екатеринбург. В столице Урала выпадает в среднем 114 см снега.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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