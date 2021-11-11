В Челябинске и Перми прогнозируют самую снежную зиму в России

За сезон в Челябинске выпадает 181 см снега, в Перми — 143 см Фото: Сергей Шадрин

Челябинск оказался лидером среди самых снежных городов — миллионников России. Пермь расположилась на втором месте. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики «Яндекс.Погоды».

«Первое место — Челябинск, толщина выпавшего снега — 181 см», — сообщается в исследовании. На втором месте располагается Пермь с выпавшим снежным покровом 143 см за сезон.

В среднем снег в Перми выпадает 143 дня в год и держится 167 дней (с конца сентября, начала октября до конца апреля — начала мая). Самой снежной в городе была зима 2013—2014 года, когда выпало 165 см снежного покрова. На пятом месте среди самых снежных городов страны оказался Екатеринбург. В столице Урала выпадает в среднем 114 см снега.