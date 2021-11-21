Россияне жалуются на многочасовые очереди в египетском аэропорту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , аэропорт рощино, багаж, рощино, люди с сумками
По словам туристов, в очередях в аэропорту Шарм-эш-Шейха стоят только россияне Фото:

Российские туристы массового жалуются на гигантские очереди в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх. Туристам приходится стоять в очередях по шесть часов.

«Все неторопливо. Люди по шесть часов стоят в очереди. Им смешно. Один уронил ребенка маленького, офицер Египта дернул за ленту сильно, что ребенок ударился головой», — передают «Известия» слова одной из туристок.

Другие туристы рассказывают, что в очередях стоят только россияне. «Ни о каком коронавирусе, конечно, не слышали! Причем все иностранцы проходят по другим очередям, без задержек», — сказал один из туристов.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туры в Египет подешевели на 50%. 22 октября в министерстве туризма и древностей Египта страны объявили, что отели Египта начали принимать туристов без ограничений и с полной нагрузкой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...