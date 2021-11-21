Российские туристы массового жалуются на гигантские очереди в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх. Туристам приходится стоять в очередях по шесть часов.
«Все неторопливо. Люди по шесть часов стоят в очереди. Им смешно. Один уронил ребенка маленького, офицер Египта дернул за ленту сильно, что ребенок ударился головой», — передают «Известия» слова одной из туристок.
Другие туристы рассказывают, что в очередях стоят только россияне. «Ни о каком коронавирусе, конечно, не слышали! Причем все иностранцы проходят по другим очередям, без задержек», — сказал один из туристов.
Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туры в Египет подешевели на 50%. 22 октября в министерстве туризма и древностей Египта страны объявили, что отели Египта начали принимать туристов без ограничений и с полной нагрузкой.
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