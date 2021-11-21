В России будут вакцинировать от COVID раз в год

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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, ампула, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
Когда заболеваемость COVID снизится, вакцинировать россиян будут ежегодно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ставить прививку от коронавируса россиянам будет рекомендовано раз в год. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, один из разработчиков вакцины «Спутник V».

Он отметил, что такой временной промежуток будет введен в стране позднее, когда не будет «такого пандемического и эпидемического подъема». «От вакцинации до ревакцинации в среднем должно пройти полгода — в неблагоприятных эпидусловиях (неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач). И через год — в условиях, когда у нас нет такого пандемического и эпидемического подъема. Поэтому ревакцинация будет рекомендована раз в год», — заявил Логунов. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

Он также заявил, что ревакцинация хорошо зарекомендовала себя, поэтому она вошла в рекомендации всех ведущих регуляторов мира. Ранее Владимир Путин сообщил, что сделал третью прививку от коронавируса — препаратом «Спутник Лайт».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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