Власти ХМАО готовятся усилить карантин

В нескольких муниципалитетах ХМАО усилят карантин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО готовятся к усилению карантина в нескольких муниципалитетах, где уровень заболеваемости максимальный. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре по ХМАО.

«Динамика по коронавирусу не существенная. На данный момент, проходит согласование комплекса мер по отдельным муниципалитетам, где заболеваемость максимальная», — сказали в Роспотребнадзоре. Однако о каких именно муниципалитетах идет речь — не уточнили.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, наиболее неблагополучная ситуация с коронавирусом в Урае, там среднеокружной показатель заболеваемости превышен на 106%. В списке неблагополучных городов находятся Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск, а также Кондинский, Советский и Октябрьский районы.

Ранее URA.RU писало, что к Новому году власти ХМАО готовятся к смягчению коронавирусных ограничений. Однако при ухудшении ситуации с коронавирусом, может последовать и ужесточение карантина.