Вильфанд предупредил о резком похолодании на востоке России

Резкое похолодание ожидается на востоке России с 22 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири, минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до -7 градусов, морозы — до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза», — сказал Вильфанд РИА «Новости».
По словам синоптика, в остальных регионах умеренная и теплая погода. «В среду на 13-14 градусов выше нормы. Очень теплая погода, повышение на 20 градусов», — добавил Вильфанд.
Ранее Вильфанд уже заявлял, что в ряде регионов РФ на этой неделе температура опустится ниже 30 градусов. В Ненецком автономном округе и в республике Коми столбики термометров опустятся до минус 31 градуса. В Свердловской и Челябинской областях холодная погода будет сохранятся еще несколько дней, передает
Подписывайтесь на URA.RU в