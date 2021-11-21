21 ноября 2021

Вильфанд предупредил о резком похолодании на востоке России

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Роман Вильфанд предупредил жителей Сибири, Урала и Поволжья о переменах погоды Фото:

Резкое похолодание ожидается на востоке России с 22 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири, минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до -7 градусов, морозы — до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза», — сказал Вильфанд РИА «Новости».

По словам синоптика, в остальных регионах умеренная и теплая погода. «В среду на 13-14 градусов выше нормы. Очень теплая погода, повышение на 20 градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд уже заявлял, что в ряде регионов РФ на этой неделе температура опустится ниже 30 градусов. В Ненецком автономном округе и в республике Коми столбики термометров опустятся до минус 31 градуса. В Свердловской и Челябинской областях холодная погода будет сохранятся еще несколько дней, передает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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