Аналитик назвал два способа сэкономить в «Черную пятницу»

Большие скидки в магазинах — всего лишь видимость, предупреждает эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU

На этой неделе, с 26 по 28 ноября, в России стартует «Черная пятница». Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова рассказала, как избежать импульсивных покупок и не потратить лишнего.

«Базовый и всегда работающий вариант — составить список необходимого», — передает рекомендацию эксперта «Российская газета». Анна Бодрова заявляет, что список покупок — это «главный враг маркетинга».

Помимо этого, не следует совершать покупки под впечатлением от низкой цены, сообщает аналитик. При онлайн-шопинге можно собрать корзину, не оформляя покупки, и вернуться к ней позже, чтобы трезво оценить свой выбор, советует Бодрова.

В преддверии «Черной пятницы» ценники в некоторых магазинах плавно повышаются, а затем объявляется распродажа и стоимость падает до своего первоначального значения. Все это маркетинговые уловки, вследствие которых выигрывает продавец, предупреждает эксперт.