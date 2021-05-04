Пермские власти решили развивать территорию проблемного завода

Власти Прикамья решили сделать рекреационное пространство на части промплощадки «Мотовилихи» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края намерены включить часть территории ПАО «Мотовилихинские заводы» (находится в процедуре банкротства) в общественные пространства. Об этом заявил губернатор края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства (трансляция заседания велась на канале правительства края в YouTube). Губернатор дал поручение профильным министерствам проработать данный вопрос.

Предполагается, что часть промзоны предприятия отойдет под продление набережной вдоль Камы, а часть войдет в культурный кластер бывшего завода имени Шпагина. «Мы с вами должны ориентироваться на развитие набережной Камы и возможность задействовать часть территории „Мотовилихи“. Часть территории (я прошу этот вопрос проработать) мы можем перестроить под прогулочные зоны, тем самым дополнив концепцию кванториума „Детской железной дороги“», — сказал Махонин.

Ранее сегодня Махонин совершил визит на проблемное предприятие. Сейчас оно продолжает свою деятельность в рамках двух дивизионов — гражданского (ООО «МГМ») и оборонного (ООО «СКБ»). Последнее, по словам губернатора, «чувствует себя менее устойчиво». Тем не менее, отметил Махонин, краевые власти намерены и дальше поддерживать «Мотовилихинские заводы».

URA.RU рассказывало, что в течение 2021 года ПАО «Мотовилихинские заводы» намерено избавиться от непрофильного имущества. Выход предприятия из процедуры банкротства должен завершиться в 2022 году (ранее сообщалось о периоде 2020-21 годов). Культурный кластер на месте бывшего завода имени Шпагина краевые власти начали развивать в 2018 году. Здесь, в частности, предполагается разместить новое здание Пермской государственной художественной галереи.