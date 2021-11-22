В ГД обсудят запрет упоминать в СМИ национальность преступников

Национальность преступников предлагают прекратит упоминать в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдуме предложили рассмотреть запрет на упоминание национальности преступников в СМИ. Соответствующее обращение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно — телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщается в пояснительной записке. Инициатива принадлежит парламенту Чеченской Республики. Поправку предлагается внести в статью 4 Федерального закона «О средствах массовой информации».

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на решение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, которые могут возникнуть на почве сообщений в СМИ. По мнению членов республиканского парламента, сведения о национальности людей, совершающих преступления, могут оскорбить национальные и религиозные чувства граждан, не имеющих отношения к инцидентам криминального характера.

Ранее сообщалось, что москвич был избит уроженцами Кавказа в метро. Позже сообщалось, что в московском районе Марьино группа молодых людей напала на отца с ребенком в продуктовом магазине, нарушители были уроженцами Кавказа.