В ГД обсудят запрет упоминать в СМИ национальность преступников

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Трудовые мигранты в
Национальность преступников предлагают прекратит упоминать в СМИ Фото:

Госдуме предложили рассмотреть запрет на упоминание национальности преступников в СМИ. Соответствующее обращение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно — телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщается в пояснительной записке. Инициатива принадлежит парламенту Чеченской Республики. Поправку предлагается внести в статью 4 Федерального закона «О средствах массовой информации».

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на решение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, которые могут возникнуть на почве сообщений в СМИ. По мнению членов республиканского парламента, сведения о национальности людей, совершающих преступления, могут оскорбить национальные и религиозные чувства граждан, не имеющих отношения к инцидентам криминального характера.

Ранее сообщалось, что москвич был избит уроженцами Кавказа в метро. Позже сообщалось, что в московском районе Марьино группа молодых людей напала на отца с ребенком в продуктовом магазине, нарушители были уроженцами Кавказа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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