Главой полиции Сургута назначен земляк руководителя УМВД ХМАО

Нового главу полиции Сургута Александра Глущенко представит новый руководитель УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым начальником УМВД Сургута назначен полковник Александр Глущенко, ранее возглавлявший УМВД «Сысертский» (Свердловская область). До этого он почти 20 лет проработал в органах внутренних дел Астраханской области, как и глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов. Информацию о кадровом назначении подтвердили в пресс-службе окружной полиции.

«Полковник Александр Глущенко с 2020 года возглавлял МО УМВД „Сысертский“. А до этого с 2002 по июнь 2020 года работал на различных должностях в органах внутренних дел Астраханской области. Личному составу его представит лично глава УМВД Дамир Сатретдинов», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции.

Экс-начальник УМВД Сургута Руслан Кондрашов пошел на повышение. Теперь он будет являться заместителем начальника окружной полиции по оперативной работе. Эта должность стала вакантна осенью, после того как на заслуженный отдых ушел Александр Ерохов.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году на должность главы УМВД ХМАО был назначен заместитель начальника УМВД Хакасии Дамир Сатретдинов. Прежде он долгое время работал на различных руководящих должностях в Астраханской области.