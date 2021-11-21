Медики просят Куйвашева отменить решение свердловского минздрава

Медицинский персонал стоматологической поликлиники №1 Екатеринбурга (улица Пушкина, 1) подготовил обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Сотрудники больницы выступили против увольнения главврача и реорганизации медучреждения. Об этом сообщили источники URA.RU.
«Мы считаем, что решение об увольнении нашего руководителя, собравшего профессиональный коллектив и сделавшего СП №1 в 2020 году „Клиникой года 2020“, является нарушением принципов недопустимости злоупотребления правом собственника и нарушает не только его права, но и права всего коллектива», — написано в документе (есть в распоряжении редакции URA.RU).
Медики уверены, что региональный минздрав и главный внештатный стоматолог области обслуживают интересы бизнеса. «Мы уверены, что в основе этих решений лежит не забота о медиках и горожанах, а иные причины, широко обсуждавшиеся в СМИ. В том числе и то, что земельный участок отдадут под застройку», — посетовали медики.
«Являясь медицинской организацией, мы не имеем право на забастовку либо другие эффективные меры защиты своих интересов. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой разобраться в истинных причинах такого давления на клинику и предотвратить принятие решений чиновников, нарушающих интересы горожан», — сказано в документе.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что главврача стоматологической поликлиники №1 Екатеринбурга (улица Пушкина, 1) Андрея Любимова освободили от должности без объяснения причин. Кадровые перестановки являются следствием оптимизации и планов по объединению поликлиник №1 и №12, инициированных региональным минздравом.
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