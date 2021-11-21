Машину егерей в челябинском водоеме утопили во время пьянки

ЧП произошло на одном из водоемов Челябинска Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В автомобиле с наклейками егерской службы, затопленном в одном из водоемов Челябинска, найдены бутылки от спиртного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Сам инцидент произошел 21 ноября в 15 часов на водоем возле СЕНТ «Юилейный», а не в Шершневском водохранилище, как сообщалось ранее.

«Сигнал поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца, который обнаружил автомобиль „Нива“ с надписью на борту „Егерская служба“. Машина была частично затоплена в естественном водоеме», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. В машине никого не было, зато в салоне найдены следы «вечеринки» со спиртными напитками. Лобовое стекло в автомобиле разбито. Сейчас правоохранительные органы ищут владельцев транспортного средства. В минэкологии региона URA.RU заявили, что эта машина не имеет к ним отношения и может принадлежать частному охотничьему хозяйству.

Информацию о том, что в одном из водохранилищ Челябинска обнаружен затопленный автомобиль с символикой егерской службы опубликовал местный рыбак. Любитель ловли выложил в социальных сетях фотографии затонувшей машины.