21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Машину егерей в челябинском водоеме утопили во время пьянки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, лед на реке, кама, река, лед
ЧП произошло на одном из водоемов Челябинска Фото:

В автомобиле с наклейками егерской службы, затопленном в одном из водоемов Челябинска, найдены бутылки от спиртного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Сам инцидент произошел 21 ноября в 15 часов на водоем возле СЕНТ «Юилейный», а не в Шершневском водохранилище, как сообщалось ранее.

«Сигнал поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца, который обнаружил автомобиль „Нива“ с надписью на борту „Егерская служба“. Машина была частично затоплена в естественном водоеме», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. В машине никого не было, зато в салоне найдены следы «вечеринки» со спиртными напитками. Лобовое стекло в автомобиле разбито. Сейчас правоохранительные органы ищут владельцев транспортного средства. В минэкологии региона URA.RU заявили, что эта машина не имеет к ним отношения и может принадлежать частному охотничьему хозяйству.

Информацию о том, что в одном из водохранилищ Челябинска обнаружен затопленный автомобиль с символикой егерской службы опубликовал местный рыбак. Любитель ловли выложил в социальных сетях фотографии затонувшей машины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...