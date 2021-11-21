Найдена затонувшая машина егерей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на водохранилище «Шершни» рыбаки обнаружили затопленный автомобиль. Судя по наклейкам на кузове, автомобиль принадлежит егерской службе. Фотографию машины опубликовали в социальных сетях.

«Шершни. Сегодня тихо, сменил два места. На втором месте кто-то утопил машину», — написал под фото Дмитрий Яковлев в группе «Рыбалка в Челябинской области. Озера» во «ВКонтакте».

Другие рыбаки предположили, что автомобиль могли случайно утопить и пойти за трактором. В самой машине никого не было.

URA.RU обратилось с запросом в минэкологии области. Там ответили, что данная машина не имеет к ним отношения.

Затопленный автомобиль егерской службы Фото: Дмитрий Яковлев во «ВКонтакте»

Автомобиль частично ушел под воду Фото: Дмитрий Яковлев во «ВКонтакте»

По словам рыбаков, машину утопили со стороны Федоровки Фото: Дмитрий Яковлев во «ВКонтакте»