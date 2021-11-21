21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Под Челябинском нашли затопленную машину егерей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Егерь охотничьего хозяйства
Найдена затонувшая машина егерей Фото:

В Челябинске на водохранилище «Шершни» рыбаки обнаружили затопленный автомобиль. Судя по наклейкам на кузове, автомобиль принадлежит егерской службе. Фотографию машины опубликовали в социальных сетях.

«Шершни. Сегодня тихо, сменил два места. На втором месте кто-то утопил машину», — написал под фото Дмитрий Яковлев в группе «Рыбалка в Челябинской области. Озера» во «ВКонтакте».

Другие рыбаки предположили, что автомобиль могли случайно утопить и пойти за трактором. В самой машине никого не было.

URA.RU обратилось с запросом в минэкологии области. Там ответили, что данная машина не имеет к ним отношения.

Затопленный автомобиль егерской службы
Фото:
Автомобиль частично ушел под воду
Фото:
По словам рыбаков, машину утопили со стороны Федоровки
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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