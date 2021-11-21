В Челябинске на водохранилище «Шершни» рыбаки обнаружили затопленный автомобиль. Судя по наклейкам на кузове, автомобиль принадлежит егерской службе. Фотографию машины опубликовали в социальных сетях.
«Шершни. Сегодня тихо, сменил два места. На втором месте кто-то утопил машину», — написал под фото Дмитрий Яковлев в группе «Рыбалка в Челябинской области. Озера» во «ВКонтакте».
Другие рыбаки предположили, что автомобиль могли случайно утопить и пойти за трактором. В самой машине никого не было.
URA.RU обратилось с запросом в минэкологии области. Там ответили, что данная машина не имеет к ним отношения.
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