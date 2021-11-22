Рэпера Элджея проверят на пропаганду наркотиков

В суд поступил новый протокол на рэпера Элджея Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Российского рэпера Элджея (Алексей Узенюк) подозревают в пропаганде наркотических средств. В Зюзинский районный суд Москвы поступил соответствующий протокол.

«Материал в отношении Узенюка зарегистрирован судом. Дата рассмотрения дела пока не назначена», — рассказали РИА «Новости» в суде.

Часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, которую вменяют рэперу, предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей для гражданина. В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка.

Ранее рэпера Алишера Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков. Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей рэперу за пропаганду наркотиков в песнях и клипах. Обращение в МВД касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях Моргенштерна направила организация «Лига безопасного интернета», передает RT. После этого суд оштрафовал артиста, пишет Life .