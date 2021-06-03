Суд вынес приговор Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков

Суд согласился с результатами экспертизы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рэпера Алишера Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков. Его оштрафовали на крупную сумму.

Суд оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей. Экспертиза нашла в клипах рэпера «Розовое вино-2» и «Family» признаки пропаганды наркотиков, сообщили в Зюзинском суде Москвы.

В отношении рэпера ранее было возбуждено административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Максимальный штраф за это нарушение достигает одного миллиона рублей.

По мнению адвоката, это дело приносит рэперу только плюсы. «Никогда еще его песни, его творчество так пристально не изучалось всеми слоями общества, не только его поклонниками, но и силовыми ведомствами, судебной системой, общественными организациями. Поэтому нужно поблагодарить „Лигу безопасного интернета“ за промоакции, за популяризацию творчества Моргенштерна», — подчеркнул Жорин.

В суде блогера представлял глава московской коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры» Сергей Жорин Фото: адвокат блогера Сергей Жорин