В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о вторжении РФ на Украину

Западные СМИ нагнетают напряженность, пытаясь представить Россию угрожающей стороной в ситуации с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, что идет целенаправленная информационная компания. Это нагнетание напряженности, попытка представить Россию стороной, которая угрожает процессу урегулирования. Это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, чтобы решить проблему юго-востока Украины. Киев и сам наращивает силы, ему помогают наращивать силы. Ему поставляют вооружение, включая высокотехнологичное. Мы наблюдаем с большой тревогой за этим, зная влияние настроя политиков на Украине», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее представитель президента призвал страны НАТО прекратить накачивать Украину оружием. В Пентагоне заявили, что союзникам США необходимо разрешить начать поставки поражающего оружия на Украину, пишет RT. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Также указано на призыв десятков тысяч резервистов.
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