21 ноября 2021
20 ноября 2021

Екатеринбург встал в многокилометровые пробки из-за снегопада. Скрин, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Снегопад парализовал движение в городе Фото:

Многокилометровые пробки возникли на дорогах Екатеринбурга после снегопада 22 ноября. Заторы наблюдаются на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Куйбышева, Восточная, Челюскинцев. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, наиболее сложная обстановка в центре Екатеринбурга. В обоих направлениях стоят автомобили по улицам Куйбышева, Радищева, Малышева. Длинный затор образовался на проспекте Космонавтов. Дорожную обстановку осложняют ДТП, которые произошли в разных частях города.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», снегопады в Екатеринбурге прошли 21 и 22 ноября. Также снегопады прогнозируются с 23 по 25 ноября.

Как сообщало URA.RU, в предыдущий раз 10-балльные пробки в Екатеринбурге возникли после сильного снегопада 17 ноября. В тот день многокилометровые заторы образовались по направлению из центра в микрорайоны Уралмаш, Академический, Мичуринский.

Центр Екатеринбурга снова стоит в пробках

Затор на улице Карла Либкнехта
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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