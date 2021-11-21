Снегопад парализовал движение в городе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Многокилометровые пробки возникли на дорогах Екатеринбурга после снегопада 22 ноября. Заторы наблюдаются на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Куйбышева, Восточная, Челюскинцев. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, наиболее сложная обстановка в центре Екатеринбурга. В обоих направлениях стоят автомобили по улицам Куйбышева, Радищева, Малышева. Длинный затор образовался на проспекте Космонавтов. Дорожную обстановку осложняют ДТП, которые произошли в разных частях города.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», снегопады в Екатеринбурге прошли 21 и 22 ноября. Также снегопады прогнозируются с 23 по 25 ноября.

Как сообщало URA.RU, в предыдущий раз 10-балльные пробки в Екатеринбурге возникли после сильного снегопада 17 ноября. В тот день многокилометровые заторы образовались по направлению из центра в микрорайоны Уралмаш, Академический, Мичуринский.

Центр Екатеринбурга снова стоит в пробках Скан URA.RU

Затор на улице Карла Либкнехта Фото: Михаил Бобков