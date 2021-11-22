Рашкин признался в отсутствии разрешения на охоту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, кпрф, рашкин валерий, митинг, протест
По словам Валерия Рашкина, он никогда не проверял наличие разрешения на охоту Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин не проверил факт наличия разрешения на охоту перед тем, как убить лося. Об этом он рассказал перед заседанием думской комиссии по этике.

«Я был глубоко убежден, что разрешение на охоту было. Никогда не было никакого сбоя. Когда все это случилось, выяснилось, что данного разрешения не было. Я никогда не проверял, не выписывал на себя лицензии и разрешения. Это всегда была работа приглашающе стороны, группы охотников. Так было заведено. Это моя ошибка. Я считаю себя морально виновным», — передает слова Рашкина «Пятый канал».

Ранее депутат признался в убийстве лося. Однако он подчеркнул, что из-за плохой видимости перепутал животное с кабаном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Рашкина могут лишить депутатского мандата, пишет «Дни.ру». Сам депутат заявил, что для компенсации ущерба, нанесенного природе, готов купить самку лося и выпустить ее в месте своей охоты, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...