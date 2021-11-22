По словам Валерия Рашкина, он никогда не проверял наличие разрешения на охоту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин не проверил факт наличия разрешения на охоту перед тем, как убить лося. Об этом он рассказал перед заседанием думской комиссии по этике.

«Я был глубоко убежден, что разрешение на охоту было. Никогда не было никакого сбоя. Когда все это случилось, выяснилось, что данного разрешения не было. Я никогда не проверял, не выписывал на себя лицензии и разрешения. Это всегда была работа приглашающе стороны, группы охотников. Так было заведено. Это моя ошибка. Я считаю себя морально виновным», — передает слова Рашкина «Пятый канал».

Ранее депутат признался в убийстве лося. Однако он подчеркнул, что из-за плохой видимости перепутал животное с кабаном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Рашкина могут лишить депутатского мандата, пишет «Дни.ру». Сам депутат заявил, что для компенсации ущерба, нанесенного природе, готов купить самку лося и выпустить ее в месте своей охоты, сообщает «Национальная служба новостей».