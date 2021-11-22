В Союзе педиатров назвали время старта вакцинации детей от COVID

Добровольная вакцинация детей от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы. Об этом URA.RU рассказал источник в Союзе педиатров России.
«Успешно завершились первая и вторая стадии клинических исследований „Спутника М“ среди подростков. Эксперты Минздрава рассматривают итоги исследований, после чего ведомство примет решение о начале гражданской вакцинации детского населения — она будет исключительно добровольной. С большей вероятностью, это произойдет уже в ближайшие месяцы», — подчеркнул собеседник агентства в Союзе педиатров России.
В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил, что вакцинация детей должна начаться не раньше 2022 года. «Чтобы начать вакцинацию детей, нужно завершить испытания и хотя бы несколько месяцев понаблюдать за привитыми, физически, лабораторно, инструментально, оценить функцию сосудистой системы и показатели крови за 3-4 недели после вакцинации, когда должна произойти выработка антител, и 3-6 месяцев, когда у взрослых отслеживалась динамика антител и заболеваемость. По-хорошему, вакцинация должна начаться в следующем году», — объяснил он.
По словам собеседника, прививку от COVID-19 лучше делать детям с сопутствующими патологиями. «Вакцинация в отношении детей должна быть адресной, для тех, у кого есть сопутствующая патология, способная утяжелить течение коронавируса, но не накладывающая ограничений на применение вакцины, то есть в каждом случае нужно будет решать врачам все на местах в индивидуальном порядке», — рассказал Тимошилов.
Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» стартовала в Москве 11 ноября. В ходе исследований планировалось ввести препарат трем тысячам детей.
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