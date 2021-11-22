В Госдуме хотят снять депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Члены комиссии Государственной думы РФ по мандатным вопросам рекомендовали снять депутатскую неприкосновенность с первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина. Соответствующее решение может быть принято депутатами на пленарном заседании думы 25 ноября.
«Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Такое решение члены комиссии приняли на заседании в понедельник», — сообщает РИА «Новости».
Ранее Валерий Рашкин признался в том, что в ходе охоты в Саратовской области убил лося. Позже он также признался, что у него не было разрешения на охоту. Генеральная прокуратура попросила Госдуму разрешить провести следственные действия с участие Рашкина и избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, пишет RT.
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