21 ноября 2021
20 ноября 2021

Законопроект о QR-кодах поступил в свердловское заксобрание

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов. Екатеринбург, проверка qr-кода, проверка куаркода
QR-коды в Свердловской области ввели 30 октября Фото:
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Проект федерального закона о единой системе QR-кодов поступил в заксобрание Свердловской области. Ожидается, что рассматривать его будут в начале декабря.

Документ планируется рассмотреть на профильном комитете, а потом обсудить на заседании заксобрания. Оно состоится 7—8 декабря, пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на спикера заксобрания Людмилу Бабушкину.

QR-коды в Свердловской области ввели 30 октября. Ограничения коснулись торговых центров, предприятий общественного питания, музеев и выставок, концертных площадок, а также фитнес-центров. За все время горожане сталкивались с проблемами: сначала «упал» сайт Госуслуг, затем срок действия кодов сокращался вдвое. Ситуация также накалялась огромными очередями на вакцинацию и проблемами с входом по QR-кодам. В результате более 400 екатеринбуржцев присоединились к иску об отмене QR-кодов, но Свердловский облсуд отказался смягчать указ губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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