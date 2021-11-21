Законопроект о QR-кодах поступил в свердловское заксобрание

QR-коды в Свердловской области ввели 30 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Проект федерального закона о единой системе QR-кодов поступил в заксобрание Свердловской области. Ожидается, что рассматривать его будут в начале декабря.

Документ планируется рассмотреть на профильном комитете, а потом обсудить на заседании заксобрания. Оно состоится 7—8 декабря, пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на спикера заксобрания Людмилу Бабушкину.

QR-коды в Свердловской области ввели 30 октября. Ограничения коснулись торговых центров, предприятий общественного питания, музеев и выставок, концертных площадок, а также фитнес-центров. За все время горожане сталкивались с проблемами: сначала «упал» сайт Госуслуг, затем срок действия кодов сокращался вдвое. Ситуация также накалялась огромными очередями на вакцинацию и проблемами с входом по QR-кодам. В результате более 400 екатеринбуржцев присоединились к иску об отмене QR-кодов, но Свердловский облсуд отказался смягчать указ губернатора.