Часть жителей Екатеринбурга выступает против введения QR-кодов в регионе Фото: Михаил Бобков, URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Иск к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о незаконности QR-кодов отклонен в Свердловском облсуде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Судья Свердловского областного отклонил иск», — передает корреспондент. Иск подал юрист из Екатеринбурга Иван Волков. «Введение QR-кодов является поражением наших прав. Мы говорим о том, что введение QR-кодов, по сути, является сегрегацией и дискриминирует тех, у кого таких кодов нет, делая их фактически людьми второго сорта», — рассказал URA.RU Волков.

Первое заседание по иску Волкова к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашева по поводу отмены QR-кодов в регионе состоялось в Свердловском облсуде 19 ноября. Юрист считает, что указ главы региона в части введения QR-кодов в регионе ущемляет в правах свердловчан. В процессе заседания выяснилось, что к иску присоединились более 400 горожан.

Как сообщало URA.RU, почти повсеместно система QR-кодов в Свердловской области стала применятся с 30 октября. В первый день жизни по новым правилам екатеринбуржцы столкнулись с очередями на вакцинацию, проблемами при входе в торговые центры и угрозами штрафов за отсутствие масок в транспорте. Введение QR-кодов вызвало протесты среди родителей школьников. Также коллективное письмо губернатору Куйвашеву с требованием отменить QR-коды написали рестораторы Свердловской области.

Фото: Михаил Бобков