21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021

Инвесторы заинтересовались проектом горнолыжного комплекса в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск, горные лыжи, зимний отдых
Свой интерес к горнолыжному комплексу проявили инвесторы из Сибири и Сочи Фото:

Конкурсом на строительство горнолыжного комплекса на горном массиве Рай-Из (ЯНАО) заинтересовались инвесторы, занимающиеся крупными курортными проектами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«Сейчас объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения. Действительно, инвесторы отмечают интерес к проекту. На данный момент проходят конкурсные процедуры», — сообщили в пресс-службе.

Свой интерес проявили инвесторы из Сибири и Сочинского туристического кластера, которые совместно с банками готовы вложить деньги в проект. Будущий горнолыжный комплекс расположится на территории горного массива Рай-Из, рядом с рекой Собь. Строить объект будут по концессионному соглашению, которое пройдет в два этапа. В первом инвестор должен будет создать 12 километров горнолыжных трасс различной сложности и всю необходимую инфраструктуру для курорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет создан горнолыжный комплекс в рамках стратегии развития Арктической зоны России. Решение создать туристический кластер на территории региона заявлял Дмитрий Артюхов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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