Курганское фармпредприятие не может купить кислород

Торги по закупке 40 тысяч баллонов с кислородом сорвались второй раз за месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

АО «Курганфармация» (управляет сетью аптек и принадлежит региональным властям) не смогло найти поставщика 40 тысяч баллонов с медицинским кислородом. На объявленные предприятием торги не подано ни одной заявки. Такая информация опубликована на портале госзакупок.

«На момент окончания срока подачи заявок не поступило ни одной заявки. Закупка (запрос цен) в электронной форме „Поставка кислорода газообразного медицинского“ признана несостоявшейся», — говорится в протоколе вскрытия конвертов.

За 40 тысяч баллонов с кислородом «Курганфармация» была готова заплатить до 24 млн рублей. «В цену товаров включаются расходы на упаковку, маркировку, перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и другие расходы, связанные с выполнением условий договора», — отмечается в аукционной документации.

Это была уже вторая попытка «Курганфармации» с начала ноября закупить медицинский кислород. Неделей ранее это предприятие предлагало за 40 тысяч баллонов до 23,2 млн рублей. Дозвониться до руководства компании, чтобы уточнить, с какой целью закупается кислород, URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в ковидном госпитале на базе Курганской больницы №2 имеется запас кислорода на двое суток. Власти заявляли, что поставки осуществляются регулярно, сейчас ведутся подготовительные работы для установки кислородного концентратора. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что напряженная ситуация с кислородом там, где прогнозируется запас кислорода до двух суток.