21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В больнице Кургана для больных COVID запас кислорода на два дня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В ковидном госпитале Кургана запас кислорода на двое суток Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ковидном госпитале на базе Курганской больницы №2 имеется запас кислорода на двое суток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области в ответ на редакционный запрос.

«Кислород в ГБУ „Курганская больница №2“ поставляется на постоянной основе, а также имеется запас кислорода в больнице на двое суток. Поставки осуществляются регулярно. В настоящее время ведутся подготовительные работы для установки кислородного концентратора», — сообщили в пресс-службе правительства.

На сегодняшний деть в медицинских организациях Курганской области на лечении находится 6 569 пациентов с COVID-19, из них 1573 человека — в стационарах. Из числа госпитализированных 784 находятся на кислородной поддержке, из них на ИВЛ и НИВЛ — 92 человека. Ранее URA.RU писало, что в курганских больницах каждый второй пациент на кислороде. По данным на 22 ноября, в регионе выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в Минздраве предупредили о дефиците кислорода в 12 регионах РФ. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что напряженная ситуация с кислородом там, где прогнозируется запас кислорода до двух суток, это в 12 регионах. Министр также добавил, что помощь в доставке медицинского кислорода оказывают Минобороны, Роскосмос и крупные промышленные предприятия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...