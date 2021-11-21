В больнице Кургана для больных COVID запас кислорода на два дня

В ковидном госпитале Кургана запас кислорода на двое суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ковидном госпитале на базе Курганской больницы №2 имеется запас кислорода на двое суток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области в ответ на редакционный запрос.

«Кислород в ГБУ „Курганская больница №2“ поставляется на постоянной основе, а также имеется запас кислорода в больнице на двое суток. Поставки осуществляются регулярно. В настоящее время ведутся подготовительные работы для установки кислородного концентратора», — сообщили в пресс-службе правительства.

На сегодняшний деть в медицинских организациях Курганской области на лечении находится 6 569 пациентов с COVID-19, из них 1573 человека — в стационарах. Из числа госпитализированных 784 находятся на кислородной поддержке, из них на ИВЛ и НИВЛ — 92 человека. Ранее URA.RU писало, что в курганских больницах каждый второй пациент на кислороде. По данным на 22 ноября, в регионе выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в Минздраве предупредили о дефиците кислорода в 12 регионах РФ. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что напряженная ситуация с кислородом там, где прогнозируется запас кислорода до двух суток, это в 12 регионах. Министр также добавил, что помощь в доставке медицинского кислорода оказывают Минобороны, Роскосмос и крупные промышленные предприятия.